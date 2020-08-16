ترامب يدرس حظر شركة علي بابا في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت خلال مؤتمر صحفي إنه ”يبحث“ ما إذا كان يتعين حظر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا في الولايات المتحدة.

ويضغط ترامب بقوة على الشركات المملوكة للصين مثل تعهده بحظر تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في الولايات المتحدة.

وأمرت الولايات المتحدة شركة بايت دانس يوم الجمعة تصفية عمليات تيك توك في الولايات المتحدة في غضون 90 يوما في أحدث محاولة لزيادة الضغط على الشركة الصينية بسبب مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التي تتعامل معها.

وانتقد ترامب الصين بحدة في الوقت الذي أشاد فيه أيضا بمشترياتها لمنتجات زراعية مثل فول الصويا في إطار اتفاق تجاري تم التوصل إليه أواخر العام الماضي.