موقع يوناني: أنقرة لجأت للصور المفبركة للتغطية على حادثة المتوسط

قال موقع اليوناني، إن وسائل الإعلام التركية وصلت إلى مستوى جديد من نشر الأخبار الملفقة، عبر استخدام معلومات كاذبة وصور مُفبركة ”فوتوشوب“، من أجل الترويج لرواية بعكس تماما ما وقع في الحادث البحري بين السفينتين البحريتين اليونانية ”لينوس“، والتركية ”كمال ريس“.

وأشار موقع ”غريك سيتي تايمز“، إلى أن تركيا سارعت لاستخدام جميع الوسائل المتاحة للتغطية على حقيقة الإحراج، التي تعرضت له سفينة ”كمال ريس“، والتي كانت ترافق سفينة الاستكشاف التركية ”أورك ريس“، في البحر المتوسط.

وكانت تقارير قد أكدت حدوث اشتباك بين السفينتين التركية واليونانية في منطقة تابعة للمياه الإقليمية اليونانية، ما أدى إلى حدوث أضرارًا في السفينة التركية، ما أجبرها على العودة إلى الميناء مرة أخرى.

ورصد الموقع اليوناني ما أسماها ”حملة الأكاذيب“، التي أطلقتها وسائل الإعلام التركية للتغطية على ما حقيقة ما حدث للسفينة ”كمال ريس“ في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الصحف التركية كتبت تقارير ملفقة بخيال واسع للغاية.

وقال إن صحيفة ”يني شفق“ المقربة من النظام التركي نشرت تقريراً بعنوان ”صفعة تركية على وجه لينوس“، و“هذا ما عانته لينوس على يد كمال ريس، وهي تحاول التصدي لسفينة الاستكشاف أورك ريس“.

وأكد الموقع اليوناني أن الصحيفة التركية نشرت صورة ملفقة لسفينة ”لينوس“ اليونانية، زعمت خلالها تعرض مقدمة السفينة لأضرار خلال الحادث البحري، وتمادت في التلفيق، عندما نقلت عن نشطاء يونانيين مزعومين على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تساءلهم: ”هل هذا الأسطول يستطيع مواجهة تركيا؟“.

ورصد قيام الصحيفة التركية بالتلاعب في صورة السفينة اليونانية ”ليمنوس“، وتصوير وجود جزءا محطمًا في مقدمتها، إلا أن تحليل الصورة أشار إلى أنها مفبركة باستخدام فم سمكة قرش.

وذكر الموقع اليوناني أن وزارة الدفاع التركية نشرت فيديو لسفينة ”كمال ريس“ على أنها تواصل أعمالها المعتادة في البحر المتوسط، إلا أن مراقبين أكدوا وجود اضطراب واضح في حركة السفينة التركية رغم هدوء حالة البحر حينها، ما يشير إلى تعرضها لأضرار كبيرة نتيجة الاشتباك مع سفينة ”لينوس“ اليونانية.