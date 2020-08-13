صحيفة: أمريكا تحتجز 4 ناقلات نفط إيرانية وتقودها باتجاه سواحل هيوستن

ذكرت صحيفة أمريكية، في وقت متأخر من ليل الخميس، أن الولايات المتحدة، احتجزت 4 سفن إيرانية تحمل وقودا، وقادتها نحو سواحل مدينة هيوستن.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري، عن صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن السفن الأربع المسماة ”لونا“ و ”باندي“ و ”بيرينج“ و ”بيلا“، احتُجزت في المياه المفتوحة خلال الأيام الأخيرة، وتتجه الآن إلى مدينة هيوستن، بولاية تكساس.

وقال مسؤول أمريكي، إن السفن احتجزت دون استخدام القوة العسكرية، ورفض الادلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات في أمريكا أو إيران، حول ما ذكرته الصحيفة.

ورفع المدعون الفيدراليون الأمريكيون، الشهر الماضي، دعوى قضائية للاستيلاء على 4 ناقلات بنزين إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، الخميس، إن القوات الإيرانية نفذت عملية إنزال من مروحية، على متن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا في المياه الدولية في خليج عمان، واستولت على الناقلة لعدة ساعات.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في تغريدة فجر الخميس، إن ”مروحية وسفينتين تتبع للقوات الإيرانية، اقتربت من سفينة ويلا، وصعدوا على متنها“.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الإيرانيين أطلقوا سراح السفينة بعد احتجازها لمدة أربع إلى خمس ساعات على بعد حوالي 20 ميلاً من مضيق هرمز.

وفي يوليو/ تموز 2019 ، احتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة ”ستينا إمبيرو“ التي كانت ترفع العلم البريطاني، بزعم صدمها قارب صيد، ثم أطلق سراحها بعد شهرين، واحتجز الحرس الثوري ست سفن أخرى على الأقل العام الماضي بسبب مزاعم بتهريب وقود.