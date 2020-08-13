مصدر: ترامب ناقش سرا تغيير وزير الدفاع بعد الانتخابات

قال مصدر مطلع يوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش سرا مع مستشاريه، إمكانية عزل وزير الدفاع مارك إسبر بعد الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد نشوب عدد من الخلافات بينهما.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الرجلين ”علاقتهما ليست على ما يرام“، لكن ترامب لا ينوي إزاحة إسبر حتى يصدر الناخبون حكمهم بشأن ما إذا كانوا سيختارون ترامب لولاية ثانية.

وشعر ترامب بالانزعاج من معارضة إسبر لنشر قوات في الخدمة الفعلية لوأد الاضطرابات المدنية التي اندلعت في يونيو/ حزيران إثر وفاة جورج فلويد، عندما كان في قبضة الشرطة في مينيابوليس.

كما بدا أن إسبر عارض ترامب الشهر الماضي عندما أصدر حظرا فعليا على علم الكونفدرالية في المنشآت العسكرية، في وقت كان فيه ترامب يستند إلى حقوق حرية التعبير في دفاعه عن الأمريكيين الذين يرفعون علم الكونفدرالية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري: ”جمع الرئيس ترامب فريقا مدهشا في البيت الأبيض وفي الحكومة الاتحادية إذ حققوا نجاحات لا يمكن إنكارها للشعب الأمريكي. ليس لدينا إعلانات تخص موظفين في الوقت الراهن، ولن يكون من المناسب التكهن بالتغييرات فيما بعد الانتخابات أو في ولاية ثانية“.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على الفور على طلب للتعليق. لكن مسؤولا أمريكيا، تحدث طالبا عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن التغيير في المناصب العليا أمر شائع الحدوث بحلول نهاية أي فترة رئاسية.