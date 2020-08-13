تركيا تعتقل 25 سيدة شاركن بتظاهرات نسائية ضد حزب أردوغان

اعتقلت الشرطة التركية، الأربعاء، 25 امرأة شاركن في احتجاج على سعي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لسحب تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي، بحسب مصدر أمني.

وجابت نحو مئة متظاهرة، شوارع بالعاصمة أنقرة، للمطالبة بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية إسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي.

واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق.

وقالت جماعة تراقب جرائم قتل النساء، إن تركيا شهدت مقتل 474 امرأة العام الماضي، وهو ضِعف العدد المسجل عام 2011، وذلك رغم توقيع البلاد على اتفاقية إسطنبول عام 2011.

ومن المتوقع أن يعلن حزب العدالة والتنمية قراره قريبا بخصوص إما البقاء في الاتفاقية وإما الانسحاب منها.