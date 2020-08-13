أمريكا: قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية (فيديو)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولة.

وقالت القيادة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“، إن قوات إيرانية ”بما فيها سفينتان ومروحية من طراز سي كينغ، استولت اليوم على سفينة تسمى ويلا وصعدت على متنها“ في المياه الدولية“.

وأرفقت القيادة، التغريدة، بمقطع فيديو تظهر فيه طائرة مروحية تحلق فوق السفينة، كما ظهر أشخاص ينفذون عملية إنزال على سطحها.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian ”Sea King“ helicopter, overtook and boarded a ship called the ’Wila.‘ pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

ولم تعلق وسائل الإعلام أو السلطات في إيران على ما قالته القيادة المركزية الأمريكية.

واتهم البنتاغون، طهران، في نيسان/ أبريل الماضي، بإجراء ”مناورات خطيرة“ في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الايراني، اقتربت مرات عدة من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في شمال الخليج.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ذلك، بـ“تدمير“ أي قطعة بحرية إيرانية تقترب في شكل خطير من سفن أمريكية في الخليج.

وكتب ترامب حينها على تويتر: ”أمرت البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر“.