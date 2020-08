أمريكا: قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية (فيديو)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولة.

وقالت القيادة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“، إن قوات إيرانية ”بما فيها سفينتان ومروحية من طراز سي كينغ، استولت اليوم على سفينة تسمى ويلا وصعدت على متنها“ في المياه الدولية“.

وأرفقت القيادة، التغريدة، بمقطع فيديو تظهر فيه طائرة مروحية تحلق فوق السفينة، كما ظهر أشخاص ينفذون عملية إنزال على سطحها.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian ”Sea King“ helicopter, overtook and boarded a ship called the ’Wila.‘ pic.twitter.com/455UQ5jwHT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020