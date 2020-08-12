عضو بمجلس خبراء القيادة الإيراني: الفقر يهدد شرعية نظامنا

قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله هاشم زاده هريسي، إن شرعية النظام في خطر جدي، بسبب ارتفاع معدلات الفقر في البلاد.

ونقل موقع ”سحام نيوز“ الإصلاحي، عن هريسي قوله اليوم الأربعاء، إن ”الناس الذين لا يكسبون لقمة العيش، لا يمكن أن يظلوا متدينين ونظامنا وشرعيتنا في خطر“.

وأضاف: ”إذا لم يتم حل مشكلة الفقر، فسيحدث العديد من المشاكل الأخرى، والتي ستلحق الضرر في النهاية بالنظام والثورة، ومن ثم فإن خطر عدم توفير سبل العيش للناس خطر عميق للغاية“.

وتابع: ”لسوء الحظ فإن الاقتصاد ومعيشة الناس ليست من أولوياتنا، وهي تتعارض مع بعض القضايا الأخرى“.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود نحو 15 مليون نسمة في إيران تحت خط الفقر، لكن مركز البحوث البرلمانية الإيرانية اعتبرها تصل إلى 40%.

ويعتبر مجلس خبراء القيادة الإيراني، هيئة دستورية لها حصرا، صلاحية اختيار المرشد والإشراف على عمله وعزله وفق المادة 111 من الدستور.

وينتخب أعضاء المجلس (88 عضوا) مباشرة من الشعب لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بشرط حصولهم على موافقة مجلس صيانة الدستور المكلف بالإشراف على أي انتخابات عامة، ويخضع المجلسان حاليا لسيطرة المحافظين.