ترامب عن اختيار بايدن لكامالا هاريس: لم تكن تحترمه في المناظرات

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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه فوجئ باختيار المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن السناتور كامالا هاريس نائبة له لأنها لم تكن تحترم نائب الرئيس