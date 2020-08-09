رداً على تحركاتها شرق المتوسط وليبيا .. عقوبات أوروبية جديدة ضد تركيا (فيديو)

أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء التحركات التركية في منطقة شرق المتوسط وليبيا، مشيرة إلى إجراءات عقابية جديدة ستطال أنقرة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، خلال تصريحات متلفزة، إن ”العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تمر حاليا بمرحلة توتر تزداد مع مرور الوقت، وإن التحركات التركية في منطقة شرق المتوسط تعود بالضرر على المصالح الأوروبية فضلا عن الأضرار الأمنية“.

وطالبت أنقرة ”بتوضيح موقفها إزاء عدة أمور حال أرادت استعادة الثقة الأوروبية التي فُقدت“، لافتة إلى أن ”التحركات التركية الأحادية الجانب تتعارض بوضوح مع المصالح الأوروبية والحقوق القانونية للدول الأعضاء“، مشددة على ”ضرورة وقف هذه التحركات فورا“.

وبشأن الإجراءات العقابية الجديدة المقررة ضد تركيا، أفادت بأنه ”سيتم تحضيرها لعرضها في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقرر انعقاده في برلين نهاية الشهر الجاري.

وأكدت مصرالي أن ”تلك العقوبات تعد رد فعل أوروبيا على استمرار التحركات التركية غير القانونية لاسيما أنها تهدد مصالح الاتحاد الأوروبي، وأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بناء على طلب قبرص مستمرة“.