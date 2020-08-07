تركيا: مشاركة ألمانيا في عملية "إيريني" عقدت الوضع في ليبيا

وجه وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، انتقادات لمشاركة ألمانيا في عملية ”إيريني“ الأوروبية، لمراقبة حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا، واصفا تلك المشاركة بـ“الخطوة الخاطئة“.

وقال أوغلو الذي يزور العاصمة الليبية طرابلس، في تصريح صحفي: ”استضافت ألمانيا مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في يناير، ولذا يجب أن تكون محايدة وموضوعية“.

وأضاف: ”إذا شاركت ألمانيا في عملية متحيزة، فسوف تفقد حيادها، وبالتالي لن يكون لمؤتمر برلين شرعية بعد الآن“، معتبرًا أن مشاركة برلين في عملية إيريني ”جعلت الوضع في ليبيا أكثر تعقيدًا“، وفق تعبيره.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من انطلاق الفرقاطة الألمانية ”هامبورغ“ إلى البحر المتوسط وعلى متنها نحو 250 عسكريا للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي ”إيريني“ التي بدأت مطلع مايو الماضي، لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

يذكر أن البرلمان الألماني ”البوندستاغ“ منح الجيش الألماني تفويضا في مايو الماضي، يمكّنه من المشاركة بما يصل إلى 300 جندي ضمن مهمة إيريني الأوروبية، ويستمر هذا التفويض حتى نهاية أبريل المقبل.