تقرير سري يرجح تطوير كوريا الشمالية أجهزة نووية يمكن تركيبها على الصواريخ

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز الاثنين بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها للأسلحة النووية وأن تقييم عدة دول هو أنها ”طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية“.

وقال التقرير الذي وضعه خبراء مستقلون يراقبون تطبيق عقوبات الأمم المتحدة إن الدول، التي لم يحددوها بالاسم، تعتقد أن التجارب النووية الست السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية ساعدت على الأرجح في تطوير أجهزة نووية مصغرة. ولم تجر بيونغ يانغ تجارب نووية منذ سبتمبر أيلول 2017.

وقُدم التقرير إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا اليوم الاثنين.

ويأتي التقرير بعد عودة التوتر بين الكوريتين، بعد إقدام كوريا الشمالية على استئناف إطلاق الصواريخ الباليستية، وإشراف شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عملية تدمير مركز الاتصال بين الكوريتين.

وتوقفت المحادثات الرامية لتفكيك برامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي مقابل تخفيف العقوبات من جانب واشنطن.

وكان كيم اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى في عام 2018 في سنغافورة، وتعززت الآمال في إنهاء التهديدات النووية الكورية الشمالية بطريق التفاوض.

لكن قمتهما الثانية، في عام 2019 في فيتنام، والاجتماعات اللاحقة على مستوى العمل انهارت.

وفي أحدث تصريح له، قال الزعيم الكوري الشمالي، إنه لن يكون هناك مزيد من الحروب؛ لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.

وأضاف كيم، إن بلاده طورت أسلحة نووية كي تنال ”قوة مطلقة“ لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكدا الطبيعة الدفاعية للبرامج.