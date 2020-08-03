بعد استهدافه لمجموعة يعتقد ارتباطها بحزب الله.. الجيش الإسرائيلي ينقل مركبات عسكرية جديدة إلى مرتفعات الجولان السوري (فيديو)

المصدر: ا ف ب

نقل الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، مركبات عسكرية جديدة إلى مرتفعات الجولان السوري بعد ساعات من إعلانه استهداف مجموعة مكونة من 4 مسلحين يعتقد أنها من حزب الله؛ كانت تعمل على زرع عبوات ناسفة بالقرب من سياج أمني متاخم للحدود السورية بنته إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل جوناثان كورنيكوس، للصحافيين عبر الهاتف، إن العناصر ”كانوا في إسرائيل، ولكن خارج السياج“ الحدودي.

وأوضح أن وحدة إسرائيلية، بغطاء من القناصة والغارات الجوية، هاجمت المتسللين أمس الأحد بعيد الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (20,00 ت.غ).

ومضى المتحدث قائلا: ”نعتقد أن الأربعة قتلوا“، مشيرا إلى أنها لم تُسجَّل إصابات في الجانب الإسرائيلي.

بعد بثه مشاهد قال إنها لاستهداف مجموعة كانت تزرع متفجرات بمحاذاة السياج الحدودي مع #سوريا.. الجيش الإسرائيلي ينقل مركبات عسكرية جديدة إلى مرتفعات #الجولان#إرم_نيوز #تل_فارس pic.twitter.com/wYYJ9PsNFH — إرم نيوز (@EremNews) August 3, 2020

رابط محتمل مع حزب الله

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن هذه الخطوات جاءت ردا على التهديد المتزايد الذي يشكله حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

والشهر الماضي قتل خمسة مقاتلين مدعومين من إيران في هجوم صاروخي إسرائيلي جنوب العاصمة السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الإثنين الماضي بعد هدوء نسبي استمر أشهرا، أنها أحبطت هجوما وأطلقت النار على مسلحين عبروا ”الخط الأزرق“، الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، قبل أن يعودوا إلى الجانب اللبناني.

واليوم الإثنين قال الكولونيل كونريكوس إنه لا يستطيع في الوقت الراهن اتهام حزب الله أو إيران بعملية التسلل، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تمشط المنطقة.

ومضى قائلا: ”لا نعرف في هذه المرحلة ولا يمكننا تأكيد وجود صلة بين المجموعة الإرهابية وحزب الله أو الإيرانيين… نعلم أن فصائل مختلفة تنشط في الأراضي السورية“.

بدوره أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على ”تويتر“ بالعربية: ”لا نستطيع حاليا ربط هذه المحاولة بتهديدات حزب الله ولكننا لا نستبعد ذلك حتى اللحظة“، مضيفا: ”نعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل ما يحدث داخل أراضيه“.

وأفاد كونريكوس، أن وحدة ماجلان من مقاتلي النخبة في الجيش الإسرائيلي انتشرت في المنطقة منذ عدة أيام، مضيفا: ”لاحظنا نشاطا غير منتظم في الليل في هذا الموقع الأسبوع الماضي ونشرنا وحدة كوماندوس“.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه ”يُرجح“، دون أن يتسنى له التأكيد أن المهاجمين ينتمون إلى ”المقاومة السورية لتحرير الجولان“ وهو فصيل على صلة بحزب الله تشكل قبل أكثر من ست سنوات لشن هجمات على إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها.

وقصفت مروحيات الجيش الإسرائيلي في شهر تموز/يوليو الماضي، أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على ”إطلاق نار“ باتجاه إسرائيل.

ولم تتهم إسرائيل القوات السورية بشكل مباشر في عملية إطلاق النار، لكنها قالت إنها تحمل دمشق المسؤولية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ”ستضرب أي طرف يهاجمنا أو يحاول مهاجمتنا، إنه مبدأ يبقى ساريا“، وفق بيان لمكتبه.

وأضاف نتانياهو ”سنظل مستنفرين، الجيش أحبط محاولة اعتداء على الجبهة السورية وقد تحركنا في مواجهة نيران من قطاع غزة“، في إشارة إلى قذيفة أطلقت مساء الأحد على إسرائيل من القطاع ورد عليها الجيش بقصفه.

وأشار إلى التوتر على الحدود مع لبنان ”الذي يبقى حاضرا“ بعد تسلل ”إرهابيين“ الأسبوع الفائت، بحسب ما أعلنت الدولة العبرية.