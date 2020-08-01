اشتباكات وتبادل اتهامات.. قتلى وجرحى على الحدود بين أفغانستان وباكستان

المصدر: أ ف ب

اندلعت اشتباكات بين حرس الحدود الباكستانيين والعديد من الأشخاص الذين حاولوا التوجه إلى أفغانستان للاحتفال بعيد الأضحى، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، بحسب ما أعلن مسؤولون الجمعة.

وقدمت كابول وإسلام آباد روايتين مختلفتين، وتبادل البلدان الاتهامات بالمسؤولية عن الواقعة التي حصلت الخميس على الجانب الباكستاني من معبر ”شامان – سبين بولداك“ الحدودي في غرب البلاد.

واتهم مسؤولون أفغان، باكستان، بإطلاق قذائف وفتح النار على حشد من المدنيين، وبقتل 15 شخصا. في المقابل، قالت إسلام آباد إن القوات الأفغانية فتحت النار أولاً.

وقال عثمان علي مفوض منطقة كويتا الباكستانية الحدودية، إن نحو 150 شخصا توافدوا الخميس إلى المعبر الحدودي، وكان معظمهم يأملون في زيارة أقاربهم في أفغانستان للاحتفال بعيد الأضحى.

وعادة ما يكون هذا المعبر الحدودي مزدحما، لكنه بات مغلقا معظم الوقت في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد اعيد فتحه يوم الخميس موقتا.

وقال علي إن الحشد غضب عندما أُغلق المعبر الحدودي مرة أخرى بعد ظهر الخميس.

وأضاف أن قوات الحدود ”أطلقت النار في الهواء. هذا لم يؤد إلى مقتل أحد. لكن على إثر ذلك، بدأ المتظاهرون يلقون حجارة على الجنود، ورد حرس الحدود بإلقاء الحجارة أيضا، وهو ما أسفر عن مقتل 5 متظاهرين.

وفي الجانب الأفغاني، قال متحدث باسم حاكم إقليم قندهار الحدودي، إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 80 آخرون ”نتيجة قصف ونيران متفرقة من قبل قوات الحدود الباكستانية“.

وأضاف أن هذه الواقعة أودت بحياة شرطي وأن الضحايا الآخرين مدنيون.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فواد امان، على فيسبوك، إن ”هجمات القوات الباكستانية على الأراضي الأفغانية الخميس“ أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 50.

لكن وزارة الخارجية الباكستانية وجهت الاتهام للقوات الأفغانية، مشيرة الى أنها ”فتحت النار على مدنيين وعلى القوات الباكستانية“.