استدعاء نجل نتنياهو للمثول أمام محكمة إسرائيلية

أرسلت محكمة إسرائيلية، استدعاء لنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، بتهمة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين الذين خرجوا مطالبين باستقالة والده.

ووفقا للقناة العبرية 12، فإن استدعاء المحكمة الإسرائيلية لنجل نتنياهو، جاء بعد أن دعا أنصار أبيه إلى التوجه لزيارة منازل قادة الاحتجاجات والتظاهرات التي تطالب نتنياهو بالاستقالة، ونشر تفاصيلهم الشخصية وأماكن تواجدهم عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المحكمة الإسرائيلية، أن دعوة يائير نتنياهو تدخل تحت بند التحريض على الاعتداء ونشر الفوضى في البلاد، ما يستدعي موقفا قضائيا ضده يكمن بالمثول أمام المحكمة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بحسب القناة العبرية.

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية؛ رفضًا لبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم، حيث طالب المتظاهرون نتنياهو بتقديم استقالته والمثول أمام المحاكم القضائية الإسرائيلية، لمحاسبته على تهم الفساد التي تتمثل في تلقي الرشى وخيانة الأمانة والعمل بأموال الدولة لصالح مكاسب شخصية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأفراد من المتظاهرين واقتادتهم لمراكز التوقيف، فيما طالب مسؤولون إسرائيليون من أحزاب مختلفة نتنياهو بالرضوخ لمطالب المتظاهرين والنزول عند رغبة الجمهور، في حين يتمسك الأخير بالحكم، معتبرًا أن التظاهرات المتواصلة تنظمها أحزاب يسارية على رأسها حزب ”أزرق-أبيض“ برئاسة بيني غانتس.