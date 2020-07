الزعيم كيم يهدي كبار ضباطه مسدسات بذكرى انتهاء الحرب الكورية (فيديو وصور)

نشرت وسائل إعلام رسمية، صورا لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، وهو محاطا بعدد من كبار الضباط الذين يحملون مسدسات قد اهداها لهم الرئيس بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والستين، للهدنة بين الكوريتين والتي انهت الحرب الكورية.

وأظهرت الصور عددا من الضباط الذين يحملون مسدسات، وهي هدايا تذكارية من الزعيم الكوري لهم، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكان من أبرز الضباط الذين ظهروا بتلك الصور، رئيس هيئة الأركان العامة باك جونغ تشون، الذي كان يجلس على يمين كيم بحسب ما أورده موقع ”يورو نيوز“.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=URkQO6nNM9g&feature=emb_logo

وفي الجارة الجنوبية، أحتفل المحاربون القدماء بالمناسبة، وسط التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي، التي فرضها تفشي وباء كورونا.

North Korean leader #KimJongUn gifts guns to army officers as #NorthKorea marks war 67th anniversary. Kim jong un says there will be no more war thanks to nuclear weapons. pic.twitter.com/fSIoCHIqkE

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) July 28, 2020