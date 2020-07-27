رسوم مسيئة على واجهة مسجد في جنوب غرب فرنسا

المصدر: أ ف ب

شُوّهت واجهة مسجد مدينة أجان في جنوب غرب فرنسا ليل السبت الأحد برسوم مسيئة وصليب معقوف وفق ما أعلنت مصادر قضائية ومسؤولون محليون.

وكشف مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أنّ هناك صليبًا معقوفًا من بين الرسوم المسيئة التي رُسمت باللون الأحمر.

وصرّح رئيس جمعية المسلمين في المدينة مسعود ستاتي لفرانس برس أنه تبلّغ بالأمر ”نحو الساعة 02,00 (00,00 ت غ) بواسطة مارّة لاحظوا الرسوم على الواجهة“.

وأوضح أنّ مركز شرطة أجان المكلّف التحقيق تسلّم تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقال ستاتي إنّ هذه التسجيلات تظهر رجلا يدخل باحة المسجد ”بعيد منتصف الليل“، موضحا أنها ”المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من الإساءة“.

ودان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ”بأشد العبارات الإساءات غير المقبولة التي استهدفت مسجد أجان“. وكتب على تويتر ان ”هذه الأعمال الشنيعة تناقض قيَم الجمهورية“، معربا عن تضامنه مع مسلمي أجان.

وقال رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا عبدالله زكري ”هذه الرسوم (التي تأتي) قبل خمسة أيام من العيد (الأضحى) تشكل استفزازا وإهانة للمواطنين الفرنسيين المسلمين في أجان“، آملا توقيف المرتكبين ومعاقبتهم.