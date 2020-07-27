ألمانيا: رفضنا مقترح ترامب بعودة روسيا لمجموعة السبع

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة صحفية نشرت اليوم الاثنين إن بلاده رفضت مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعودة إلى مجموعة السبع.

وكان ترامب اقترح في الشهر الماضي توسيع المجموعة بإعادة روسيا وذلك بعد طردها منها في عام 2014 عقب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وقال ماس لصحيفة رينشه بوست إنه لا يرى أي فرصة للسماح لروسيا بالعودة إلى مجموعة السبع وذلك لعدم تحقيق أي تقدم بناء في حل الصراع في القرم وأيضا في شرق أوكرانيا.

وأضاف الوزير الألماني أن بوسع روسيا تقديم أكبر دعم للعودة للمجموعة مجددا وذلك بالمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للصراع في أوكرانيا.

ووصف ماس العلاقة مع روسيا بأنها ”صعبة حاليا“ في عدة مجالات. ”لكننا نعلم أيضا أننا نحتاج إلى روسيا لحل صراعات مثل تلك القائمة في سوريا وليبيا وأوكرانيا“.

واضطلعت ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو/ تموز، بدور الوساطة في الصراعين الليبي والأوكراني.