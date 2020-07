أعمال عنف واعتقال متظاهرين في عدة مدن أمريكية (فيديو)

شهدت مدن أمريكية عدة ليل السبت الأحد تجددا للمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين منددين بالعنصرية وبنشر عناصر أمن فدراليين بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلّلتها أحيانا أعمال عنف.

ومساء السبت قُتل شخص بالرصاص على هامش تظاهرة في مدينة أوستن في ولاية تكساس.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن التظاهرات جرت في أوستن في تكساس، ولويفيل في كنتاكي، وفي نيويورك وأوماها وأوكلاند ولوس أنجليس في كاليفورنيا، وكذلك في ريتشموند في فرجينيا، حيث أطلقت الشرطة مواد كيميائية على مسيرة لحركة ”بلاك لايفز ماتر“.

So the protests and the policing of them in America is horrendous and not funny, but the ingenuity ! #leafblowers https://t.co/5AbVCO22zS — Tim. ☮🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@timjsimmons) July 26, 2020

وفي بورتلاند أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل لتفريق متظاهرين أوقف عناصر الأمن الفدراليون كثرا من بينهم بعدما حاولوا إزالة عوائق نصبت أمام المحكمة الفدرالية، حسبما ذكرت صحافية من فرانس برس في هذه المدينة التي تعد مركز التظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وفي تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر عناصر الأمن الفدراليون ببزات القوات الخاصة، وبدون شارات ظاهرة تحدد هويتهم، يستخدمون سيارات عادية مموهة لتوقيف متظاهرين، ما يؤجج حركة الاحتجاج.

وفي مدينة سياتل الواقعة في ولاية واشنطن، كان ليل السبت الأحد حافلاً بالحوادث، فقد دوت أصوات انفجارات في بعض الشوارع، بينما تصاعد الدخان من شارع أضرم فيه المحتجون النار بموقع بناء مركز لاحتجاز قاصرين.

Protests are now reaching suburbs READ: **outside downtown regions of major cities. Now, they are shooting protesters. Something is terribly wrong in America. Keep your kids safe and close to home. pic.twitter.com/vpJiV4pUJD — Scott Ford (@ScottFordOhio) July 26, 2020

وحاول بعض المتظاهرين حماية أنفسهم من غاز الفلفل باستخدام مظلات.

وذكرت صحيفة ”سياتل تايمز“ نقلاً عن الشرطة أن 45 شخصاً أوقفوا خلال ”أعمال الشغب“.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لقائدة شرطة سياتل كارمن بيست جاء فيها أن ”المشاغبين لم يكترثوا على الإطلاق لسلامة السكان ولسلامة الشرطيين والمؤسسات التجارية والأملاك التي دمّروها“.

Tonight I got tear gassed by my nation's government for exercising my democratic right to peacefully protest systemic racism. In America. In 2020. pic.twitter.com/ogxFrTTPQL — Mandi Moshay (@MandiMoshay) July 26, 2020

وفي هذه المدينة، احتج ناشطون سود من حركة ”ان اف ايه سي“، مدججون بالسلاح، على موت بريونا تايلور وهي سيدة سوداء قتلتها الشرطة في شقتها في آذار/مارس الماضي.