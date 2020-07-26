أعمال عنف واعتقال متظاهرين في عدة مدن أمريكية (فيديو)

أعمال عنف واعتقال متظاهرين في عدة م...

المصدر: أ ف ب

شهدت مدن أمريكية عدة ليل السبت الأحد تجددا للمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين منددين بالعنصرية وبنشر عناصر أمن فدراليين بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلّلتها أحيانا أعمال عنف.

ومساء السبت قُتل شخص بالرصاص على هامش تظاهرة في مدينة أوستن في ولاية تكساس.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن التظاهرات جرت في أوستن في تكساس، ولويفيل في كنتاكي، وفي نيويورك وأوماها وأوكلاند ولوس أنجليس في كاليفورنيا، وكذلك في ريتشموند في فرجينيا، حيث أطلقت الشرطة مواد كيميائية على مسيرة لحركة ”بلاك لايفز ماتر“.

وفي بورتلاند أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل لتفريق متظاهرين أوقف عناصر الأمن الفدراليون كثرا من بينهم بعدما حاولوا إزالة عوائق نصبت أمام المحكمة الفدرالية، حسبما ذكرت صحافية من فرانس برس في هذه المدينة التي تعد مركز التظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وفي تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر عناصر الأمن الفدراليون ببزات القوات الخاصة، وبدون شارات ظاهرة تحدد هويتهم، يستخدمون سيارات عادية مموهة لتوقيف متظاهرين، ما يؤجج حركة الاحتجاج.

وفي مدينة سياتل الواقعة في ولاية واشنطن، كان ليل السبت الأحد حافلاً بالحوادث، فقد دوت أصوات انفجارات في بعض الشوارع، بينما تصاعد الدخان من شارع أضرم فيه المحتجون النار بموقع بناء مركز لاحتجاز قاصرين.

وحاول بعض المتظاهرين حماية أنفسهم من غاز الفلفل باستخدام مظلات.

وذكرت صحيفة ”سياتل تايمز“ نقلاً عن الشرطة أن 45 شخصاً أوقفوا خلال ”أعمال الشغب“.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لقائدة شرطة سياتل كارمن بيست جاء فيها أن ”المشاغبين لم يكترثوا على الإطلاق لسلامة السكان ولسلامة الشرطيين والمؤسسات التجارية والأملاك التي دمّروها“.

وفي هذه المدينة، احتج ناشطون سود من حركة ”ان اف ايه سي“، مدججون بالسلاح، على موت بريونا تايلور وهي سيدة سوداء قتلتها الشرطة في شقتها في آذار/مارس الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com

الوسومات:
أمريكا
العنصرية
مختارات
تاغ
احتجاجات أمريكا
جورج فلويد
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
تابعوا إرم نيوز عبر غوغل نيوز تابعنا على منصة غوغل الإخبارية