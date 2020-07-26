مشروع قانون "المثلية الجنسية" يثير خلافات داخل القائمة المشتركة

أحدث تصويت بعض نواب القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، جدلاً واسعاً داخل المجتمع العربيّ في إسرائيل، حول كيفية قبول هؤلاء النواب بالتصويت لصالح مشروع قانون يتعلق بالمثلية الجنسية ويحظر علاج ميول المثليين.

جاء ذلك بعد أن صوّت ثلاثة نواب من القائمة المشتركة ينتمون للجبهة الديمقراطية ”إحدى أحزاب القائمة“ ، لصالح مشروع قانون يحظر إجراء عمليات تحويل جنسية، باعتبار ذلك حرية شخصية.

واعتبر رئيس كتلة الحركة الإسلامية في الكنيست ”تتبع للقائمة المشتركة“، منصور عباس، أن الجمهور العربي داخل إسرائيل يشعر بالغضب والخجل من موقف الجبهة الديمقراطية، مشيراً إلى أن هناك مطالباتٍ من المناصرين بفك الشراكة مع القائمة المشتركة بعد هذا التصويت.

وقال عبّاس:“ أن الناخبين العرب توقعوا من أعضاء القائمة المشتركة التي تحوي أحزاب عربية بأن يكون موقفهم أكثراً توحداً“، مؤكداً أن حركته لن تستطيع تجاهل مطالب المناصرين والداعمين لحركته والذين يرفضون هذا الموقف من نوّاب الديمقراطية، وفقاً لصحيفة جورازليم بوست الإسرائيلية.

من جانبه، برّر رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، تصويت الأعضاء، بالقول:“ أن المسألة تعود لآراء الأطباء في إجراء عمليات التحويل من عدمها“، مضيفاً أن تجاهل مثل هذا الأمر قد يؤدي لممارسات تسبب اكتئاباً حاداً يؤدي إلى الانتحار.

واعتبر عودة أن التصويت لصالح القانون داخل الكنيست قد يؤدي إلى توسيع الفجوات وخلق الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية في إشارة إلى حزبي الليكود وأزرق أبيض.

وقرر الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، تجريم ”علاج التحول الجنسي“ للمثليين، ووافق بالقراءة الأولى على حظر علاج ميولهم باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأحدث مشروع القانون الذي قدمه رئيس ”حزب ميرتس“ المعارض نيتسان هوروفيتش، خلافاً حاداً بين قطبيّ الحكم في إسرائيل، ”حزب الليكود“ برئاسة نتنياهو، وحزب ”أزرق أبيض“ برئاسة بيني غانتس، حيث دعم الأخير القانون فيما رفضه حزب الليكود اليمينيّ الذي يحوي ”أحزاب يهودية متدينة“.