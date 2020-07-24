ترامب يرشح مساعده كريستوفر ليدل لرئاسة منظمة التعاون الاقتصادي

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الجمعة غن الولايات المتحدة تعتزم ترشيح نائب كبير موظفي البيت كريستوفر ليدل ليصبح السكرتير العام القادم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يعمل رجل الأعمال السابق الذي ولد في نيوزيلندا في تنسيق