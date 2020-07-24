أول تعليق أمريكي على حادثة اعتراض طائرة إيرانية في سماء سوريا

قال مسؤولان أمريكيان إن مقاتلة من طراز ”إف-15“ دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية يوم الخميس، لكنها كانت على مسافة آمنة.

وأضاف أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه، أن الواقعة حدثت فوق سوريا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية فوق المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة وأدى لإصابة عدة ركاب.

ولاحقا هبطت طائرة شركة ماهان للطيران المدني التابعة للحرس الثوري الإيراني، في مطار بيروت الدولي، قبل أن تتحرك مجددا متوجهة إلى طهران، ووصلت العاصمة الإيرانية فجر الجمعة.