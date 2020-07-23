بومبيو يدعو "العالم الحر" إلى مواجهة "الطغيان الجديد" الصيني

المصدر: أ ف ب

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ”العالم الحر“ إلى ”الانتصار“ على ”الطغيان الجديد“ الذي تمارسه الصين الشيوعية، على حد تعبيره.

وقال بومبيو في خطاب ألقاه في كاليفورنيا، يوم الخميس، إن الصين هي اليوم دولة ”استبدادية أكثر فأكثر في الداخل، وأكثر عدوانية في عدائها للحرية في كل مكان آخر“.

كما اتهم بومبيو الرئيس الصيني شي جينبينغ بأنه ”تابع مخلص لإيديولوجية شمولية مفلسة“.

وأشار بومبيو إلى أغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، قائلا: ”لقد أغلقنا هذا الأسبوع القنصلية الصينية في هيوستن لأنها كانت مركزاً للتجسس ولسرقة الملكية الفكرية“.

وأضاف أن ”الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة مما أدى لخسارة ملايين الوظائف في أنحاء أمريكا“.