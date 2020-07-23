بعد اعتراضها بسماء سوريا.. طائرة "ماهان" الإيرانية تهبط في طهران

أفادت وكالة ”فارس“ للأنباء، فجر الجمعة، بأن طائرة الركاب الإيرانية التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري، هبطت عائدة في طهران.

وكانت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء، ذكرت في وقت سابق، أن طائرتين مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وقالت الوكالة في بادئ الأمر إن مقاتلة إسرائيلية واحدة اقتربت من الطائرة، لكنها نقلت عن الطيار فيما بعد قوله إنه كانت هناك طائرتان، وإنهما عرفتا نفسيها بأنهما أمريكيتان.

وأفادت الوكالة بأن قائد طائرة الركاب اتصل بالطيارين لتحذيرهما للحفاظ على مسافة آمنة، وأن الطيارين عرفا نفسيهما على أنهما أمريكيان.

ولم يكن لدى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعليق على الفور، بينما لم يصدر تعليق من الجيش الأمريكي.

وبعد حادثة الاعتراض، هبطت الطائرة التابعة لشركة ماهان، في مطار بيروت الدولي، قبل أن تتحرك مجددا متوجهة إلى طهران، ووصلت العاصمة الإيرانية فجر الجمعة.