كوريا الشمالية ترفض استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إنها لا تعتزم إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وحثت كوريا الجنوبية على ”وقف التدخل في شؤون الآخرين“، وذلك بحسب دبلوماسي كبير.

وأصدر كوون جونغ جون مدير عام الشؤون الأمريكية بالخارجية الكورية الشمالية بيانا نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية انتقد فيه كوريا الجنوبية ”للتحدث لصالحها“ عن ”شائعة في غير وقتها“ حول قمة أخرى بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت ”رويترز“ نقلت عن مسؤول حكومي، أن المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه؛ نظرا لعدم الإعلان عن الزيارة، إن المبعوث الأمريكي ستيفن بيجن، نائب وزير الخارجية، والذي قاد المفاوضات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية، سيكون ضمن العديد من المسؤولين بوزارة الخارجية الذين سيعقدون محادثات مع نظرائهم من كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، قال يوم الأربعاء، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الاجتماع مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية أمس، إن سول تسعى من أجل استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.