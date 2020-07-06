الحزب الحاكم في كرواتيا يفوز بالانتخابات البرلمانية

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الكرواتي المحافظ أندريه بلينكوفيتش أنّ حزبه ”الاتحاد الديموقراطي الكرواتي“ حقّق ”انتصاراً كبيراً“ في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد على منافسيه الرئيسيين المنضوين في تحالف يسار الوسط.

وقال بلينكوفيتش مخاطباً أنصاره إنّ ”هذه النتيجة التي أحرزها الاتّحاد الديموقراطي الكرواتي لا تشكّل انتصاراً كبيراً فقط بل هي انتصار مُلزم لنا“.

وأضاف ”خلفنا عهد كان حافلاً بالتحدّيات لكنّ التحدّيات التي تنتظرنا ستكون أكبر“.

وأظهرت نتائج فرز 90% من الأصوات أنّ حزب الاتحاد الديموقراطي فاز بـ68 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 151 مقعداً، مقابل 42 مقعداً فاز بها تحالف يسار الوسط.

أمّا في المرتبة الثالثة فحلّ حزب ”الحركة الوطنية“ القومي بزعامة المغني الشعبي والشعبوي ميروسلاف سكورو بحصوله على 15 مقعداً.

وتضع هذه النتيجة المحافظين في موقع جيّد لتشكيل حكومة ائتلافية ستكون معمّتها الأساسية مواجهة وباء كوفيد-19 وتداعياته الاقتصادية على البلاد.

ويمكن للمحافظين أن يشكّلوا الحكومة المقبلة بالتحالف مع ثمانية من نواب الأقليات أو بالتحالف مع الحزب القومي.