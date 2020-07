كاني وست يعلن على "تويتر" ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية‎

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني وست، وهو من أنصار الرئيس دونالد ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحد واضح لترامب ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال وست على تويتر “ علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة“.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

