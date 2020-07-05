كاني وست يعلن على "تويتر" ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية‎

كاني وست يعلن على "تويتر" ترشحه لان...

المصدر: رويترز

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني وست، وهو من أنصار الرئيس دونالد ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحد واضح لترامب ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال وست على تويتر “ علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة“.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان وست جادا في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي تجري في الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني، أو ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية.

ولم يأتِ بعد الموعد النهائي لإضافة مرشحين مستقلين في الانتخابات في ولايات كثيرة.

وكان وست وزوجته المشهورة كيم كارداشيان زارا ترامب في البيت الأبيض .

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