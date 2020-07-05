في كلمة عيد الاستقلال.. ترامب يتعهد بدحر "اليسار المتطرف"

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بدحر ”اليسار المتطرف“ خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال منددا بالمحاولات التي جرت في الآونة الأخيرة لإزالة النصب التذكارية لشخصيات تاريخية بوصفها محاولات لتدمير الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن 99 في المئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ”غير ضارة تماما“.

وعلى الرغم من تزايد الانتقادات لأسلوب معالجته للجائحة قال ترامب إنه يجب محاسبة الصين على تقاعسها عن احتواء المرض.

ودعا محتجون سلميون للمساواة العرقية على بعد خطوات من المكان الذي كان يتحدث فيه ترامب في واشنطن العاصمة وساروا في شوارع مغلقة حول البيت الأبيض وساحة بلاك لايفز ماتر ونصب لنكولن التذكاري.

وقال ترامب ”هناك دائما من يسعون للكذب بشأن الماضي من أجل كسب السلطة في الوقت الحالي، الذين يكذبون بشأن تاريخنا ،الذين يريدوننا أن نخجل ممن نكون نحن.

وتمثل تصريحات ترامب في الرابع من يوليو/ تموز تأكيدا لكلمة ألقاها مساء الجمعة في جبل راشمور بساوث داكوتا حيث اتهم من وصفهم بأنهم ”غوغاء غاضبون“ بمحاولة محو التاريخ الأمريكي كما استغل الكلمة أيضا لرسم نفسه على أنه حصن في مواجهة التطرف اليساري.

وقال ترامب أيضا في الكلمة التي ألقاها يوم السبت إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح أو علاج للفيروس ”قبل فترة طويلة“ من نهاية 2020.

وقال مسؤول أمريكي كبير في قطاع الصحة يوم الخميس إنه متفائل بأن برنامج إدارة ترامب لتعجيل اللقاح سيسفر عن لقاح آمن وفعال لكوفيد-19 بحلول نهاية العام.