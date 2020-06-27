ترامب يقول إنه باق في واشنطن لحماية القانون والنظام

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، زيارته المزمعة إلى منتجع الجولف الخاص به في نيوجيرزي، وقال إنه باق في واشنطن ”لضمان تطبيق القانون والنظام“.

وكتب ترامب على تويتر:“جرى إلى حد كبير إيقاف المخربين، والفوضويين، والمحرضين، ومن يقومون بأعمال نهب…أقوم بما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا، وسيُقدَّم هؤلاء الناس إلى العدالة“.

وتعهد الرئيس الأمريكي باتخاذ نهج صارم تجاه أي شخص يدمر أو يخرب النصب الأمريكية التاريخية، وهدد باستخدام القوة تجاه بعض المحتجين في ظل انتشار احتجاجات ضد الظلم العرقي في أنحاء الولايات المتحدة.