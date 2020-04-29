كوريا الشمالية تبحث عن مسرب فيديو حول وفاة كيم جونغ أون

تحاول السلطات في كوريا الشمالية تحديد من المسؤول عن تسريب الفيديو الذي نشر بشأن المخاوف الصحية لزعيمها، كيم جونغ أون، وسط استمرار الشائعات حول وفاته.

ووفقا لصحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية، فإن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته خمس دقائق يعرض قصر الشمس في كومسوسان، وضريحا يقع في بيونغ يانغ، يحتوي على رفات كيم إل سونغ، مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وتم تداول الفيديو في المنطقة المجاورة للصين، وتحاول السلطات المحلية تحديد كيفية دخول الفيديو إلى البلاد، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

ويبدو أن الفيديو بثه التلفزيون المركزي الكوري KCTV ودخل البلاد عبر الصين.

وأشار الفيديو إلى أن زعيم كوريا الشمالية مات فجأة أثناء عمليات التفتيش الموضعية خلال رحلة ميدانية يوم السبت الـ 25 من نيسان/أبريل الجاري.

وجاء الفيديو بعنوان: "مرشدنا المحبوب الرفيق كيم جونغ أون توفي أثناء عمليات التوجيه والتفتيش"، وتردد أنه تم عرض مشاهد من حفل سابق لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ الثاني.

ومع دقة هذه اللقطات، انتشرت بسرعة كبيرة كالحرائق.

وقال مصدر لموقع Daily NK إن هذا الفيديو حير المواطنين العاديين وكذلك أعضاء الحزب ومسؤولين آخرين عندما شاهدوه لأول مرة.

وتم وضع علامة "مشكلة خطيرة" على الفيديو، وبالرغم من ذلك، لم يتمكن أحد من مناقشة الفيديو علنا.

وأنشأت السلطات وحدة خاصة من إدارة التنظيم والإرشاد، ومكتب المدعي العام ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، لتحديد مسرب الفيديو، الذي يأتي وسط الشائعات حول وفاة زعيم كوريا الشمالية، إذ لم يتم رؤيته علنا منذ الـ 11 من نيسان/أبريل عندما ترأس آخر اجتماع للمكتب السياسي.

ومنذ ذلك الوقت، رجح الكثيرون أنه مات بعد مضاعفات جراحة القلب في وقت سابق من الشهر، وأشار البعض إلى أن شقيقته كيم يو جونغ ستتولى منصب نائب مدير إدارة الدعاية والتحريض في الحزب الشيوعي الكوري الشمالي.

وقامت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية بالإبلاغ عن أنشطة زعيمها لكنها لم تنشر أي صور أو مقاطع فيديو تثبت أنه على قيد الحياة حتى الآن.