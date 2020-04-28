استطلاع: ثلثا الأمريكيين يعتقدون أن كورونا سيعطل الانتخابات الرئاسية

أظهر استطلاع نشر، اليوم الثلاثاء، أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن جائحة فيروس كورونا المستجد،"من المحتمل جدًا أو إلى حدٍ ما" أن تعطل القدرة على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

لكن غالبية الذين شملهم الاستطلاع من قبل مركز بيو للأبحاث واثقون من أن الانتخابات ستُجرى بنزاهة ودقة.

وذكر مركز بيو أن 67% من المشمولين في الاستطلاع قالوا إنه "من المحتمل جدًا أو إلى حدٍ ما" أن يؤدي تفشي (كوفيد-19) إلى تعطيل قدرة الأمريكيين على الإدلاء بأصواتهم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حين أيد 80% من الديمقراطيين ذلك مقابل 50% فقط من الجمهوريين.

وفي الوقت نفسه، قال 59% ممن شملهم الاستطلاع إنهم واثقون إلى حدٍ ما على الأقل من أن الانتخابات ستُجرى بنزاهة ودقة، وقال 63% إن جميع المواطنين الذين يريدون التصويت سيكونون قادرين على القيام بذلك.

وذكر مركز بيو أن 70% قالوا إنهم يؤيدون السماح لأي ناخب بالتصويت عبر البريد إذا أراد ذلك، بينما قال 52% إنهم يفضلون إجراء جميع الانتخابات عن طريق البريد.

ويوم أمس الإثنين، رفض الرئيس دونالد ترامب مزاعم خصمه الديمقراطي "جو بايدن" بأنه سيحاول تأجيل انتخابات الـ3 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حين أنه لا يمكن للرئيس بموجب القانون تغيير موعد الانتخابات بمفرده.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض:"لم أفكر قط بتغيير موعد الانتخابات، لماذا أفعل ذلك؟"، ومضى قائلًا:"أتطلع إلى تلك الانتخابات، وذلك مجرد دعاية مختلقة، ليس من قبل (بايدن)، لكن من قبل العديد من الأشخاص الذين يعملون" لصالحه.

وشارك 4917 بالغًا أمريكيًا في استطلاع مركز بيو في الفترة من 7 إلى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وقد تم بهامش خطأ يزيد أو ينقص عن 2.1 نقطة مئوية.