فرنسا تعيد فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو‎

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، أنه سيعاد فتح المدارس في بلاده تدريجيًا على أساس طوعي اعتبارًا من 11 أيار/مايو لرياض الأطفال والابتدائي، و18 أيار/مايو لطلاب المدارس الإعدادية.

وفيما يتعلق بالمدارس الإعدادية، حيث سيصبح ارتداء قناع الوقاية "إلزاميًا"، سيتم فقط فتح الأقسام التي لم تتأثر كثيرًا بمرض كوفيد-19، وفق ما قال فيليب.

وأضاف في كلمة عرض فيها إجراءات تخفيف العزل أمام النواب الفرنسيين أن القرار بشأن المدارس الثانوية سيتخذ "نهاية أيار/مايو".

كما أعلن فيليب أن فرنسا ستجري أسبوعيًا 700 ألف اختبار للأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد ابتداء من 11 أيار/مايو، تاريخ بدء التخفيف التدريجي لإجرءات الاحتواء، وستقترح عزل الحالات الإيجابية.

وقال "سنترك الخيار للشخص الذي أعطى اختباره نتيجة إيجابية لعزل نفسه في المنزل، ما سيؤدي إلى عزل كل من في المنزل لمدة 14 يومًا، أو عزل نفسه في مكان متاح له، لا سيما في فنادق" وضعت الدولة يدها عليها لهذا الغرض.

وأكد فيليب أن فتح المتاجر سيعود في 11 أيار/مايو مع استثناء المقاهي والمطاعم، كما أن وضع الكمامة سيكون إلزاميًا في وسائل النقل.