تركيا توقف شرطيا عن العمل مؤقتا بعد قتله لاجئا سوريا

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، توقيف شرطي عن العمل مؤقتاً، بعد تسببه بمقتل لاجئ سوري هرب من نقطة تفتيش في ولاية أضنة، جنوب البلاد.

وقالت ولاية أضنة في بيان، إن الشاب السوري علي العساني، أصيب بالخطأ بطلقة نارية من قبل عناصر من مديرية شرطة منطقة "سيهان" في الولاية.

وأشار بيان ولاية أضنة إلى أن عناصر الشرطة قاموا بإطلاق نار تحذيري على الشاب السوري بعد هروبه وعدم امتثاله لأوامرها.

ولفت البيان إلى أن الشاب فقد حياته بعد محاولات إنقاذه في المستشفى التي نقل إليها.

وذكر بيان الولاية أن الشرطي بات موقوفاً عن العمل بشكل مؤقت، فيما تتواصل التحقيقات القضائية والإدارية بالقضية.

ووفقاً لوسائل إعلام سورية معارضة، فإن العساني الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً، هرب من الشرطة لمخالفته إجراءات حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 عاماً الذي تفرضه السلطات التركية بسبب فيروس "كورونا".

وأعرب ناشطون عن استغرابهم من استخدام الرصاص الحي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مشيرين إلى أن كل دول العالم تطبق تلك الإجراءات لكن لم تصل حد استخدام الرصاص.

كما أعرب الناشطون عن استغرابهم من العقوبة "الرمزية" التي نالها الشرطي، وهو التوقيف المؤقت عن العمل.