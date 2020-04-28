الصين تتهم السياسيين الأمربكيين بـ"الكذب" بشأن فيروس كورونا‎

المصدر: ا ف ب

اتهمت بكين السياسيين الأمريكيين بـ"التفوّه بأكاذيب مكشوفة" بشأن فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيسعى للحصول على تعويضات من الصين جراء الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "غينغ شوانغ" في إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء: "لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة عن الأمر".

وأشار غينغ، إلى أنه على المسؤولين الأمريكيين "التفكير في مشكلاتهم وإيجاد طريقة لاحتواء تفشي الفيروس في أسرع ما يمكن".

وقال ترامب، أمس الإثنين، خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19: "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا: "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقف المرض في مصدره".

وأشار إلى وجود خيارات عدة "لمحاسبتها (الصين)، نجري تحقيقات جدية جدا" بهذه المسألة.

وأصاب الفيروس نحو مليون شخص في الولايات المتحدة، وأودى بحياة أكثر من 56 ألفا منهم، بينما تسبب بإغلاق أجزاء واسعة من الاقتصاد.