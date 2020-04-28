البنتاغون ينشر مقاطع فيديو لأجسام مجهولة في الفضاء

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، مقاطع فيديو التقطها طيارون تابعون للقوات البحرية تظهر أجساما مستديرة مجهولة تطير في السماء.

وأكد بيان صادر عن البنتاغون، أن المقاطع التي تم تداولها لسنوات في وسائل إعلام مختلفة، هي مشاهد حقيقية رصدتها القوات البحرية الأمريكية.

"Look at that thing!" Pentagon declassifies three previously leaked top secret U.S. Navy videos of "unexplained aerial phenomena"—and that some believe could show UFOs. https://t.co/YTuvaPHykM pic.twitter.com/YaKImrnl5M — ABC News (@ABC) April 27, 2020

وأشار البيان إلى أن البنتاغون قرر نشر الفيديوهات من أجل التوضيح للجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي جرى تداولها حقيقية أم لا.

وأضاف أنه بعد المراجعة الدقيقة، قرر البنتاغون السماح بنشر هذه الفيديوهات لأنها لا تكشف عن أي قدرات حساسة أو أنظمة، ولا تؤثر على أي تحقيقات لاحقة حول توغلات المجال الجوي العسكرية من قبل ظواهر جوية غير محددة.

وأوضح البيان أن الصور المسربة للصحافة بشكل غير رسمي بين عامي 2007 و2017، التقطت من قبل وزارة الدفاع الأمريكية في عامي 2002 و2015.

وتظهر في الفيديوهات أجسام طائرة، مجهولة مستديرة الشكل تتحرك بسرعة، صورتها كاميرات طائرات البحرية الأمريكية.