البنتاغون ينشر مقاطع فيديو لأجسام مجهولة في الفضاء

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، مقاطع فيديو التقطها طيارون تابعون للقوات البحرية تظهر أجساما مستديرة مجهولة تطير في السماء.

وأكد بيان صادر عن البنتاغون، أن المقاطع التي تم تداولها لسنوات في وسائل إعلام مختلفة، هي مشاهد حقيقية رصدتها القوات البحرية الأمريكية.

"Look at that thing!"

Pentagon declassifies three previously leaked top secret U.S. Navy videos of "unexplained aerial phenomena"—and that some believe could show UFOs. https://t.co/YTuvaPHykM pic.twitter.com/YaKImrnl5M

— ABC News (@ABC) April 27, 2020