الاستخبارات الأمريكية: لا دليل على تورط الصين بإنتاج فيروس كورونا مخبريا

قالت هيئة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، إنها لم تجد حتى الآن أي دليل على أن الصين أنتجت فيروس كورونا في مختبراتها، لكنها تعتقد أن الفيروس يمكن أن يكون قد خرج عن سيطرة عاملي المختبر بسبب ممارسات خاطئة.

واستبعدت الهيئة في تقرير سري نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية الثلاثاء، أن تكون الصين قد صنعت الفيروس ثم أطلقته في إطار حرب جرثومية، في حين أكدت منظمة الصحة العالمية للمجلة أنه ليست هناك أي معلومات حتى الآن بشأن مصدر الفيروس.

ووفقا للمجلة، فإن تقرير الهيئة بتاريخ 27 نيسان/ أبريل، حدد سيناريو جديدا بشأن الفيروس، وهو أنه قد يكون أطلق عن طريق الخطأ، وأنه قد لا يكون قد نشأ بشكل طبيعي في أسواق اللحوم والأسماك الطازجة في مدينة ووهان الصينية.

وقالت المجلة: "أخذ تقرير أمس في الاعتبار أن فيروس كوفيد-19 قد يكون ظهر نتيجة ممارسات خاطئة وغير آمنة في مختبر علم الجراثيم في ووهان".

وأضاف التقرير السري بعنوان "الصين: مصدر كوفيد-19 لا يزال غير معروف": "من المستبعد أن يكون الفيروس أنتج جينيا وأطلق بشكل متعمد كسلاح جرثومي... ما زلنا لا نملك أي دليل موثوق على أن كوفيد-19 أطلق بشكل متعمد أو أنتج مخبريا كسلاح جرثومي... ومن غير المرجح تماما أن يطلق العلماء الصينيون عمدا هذا الفيروس الخطير داخل الصين دون أن يكون لديهم اللقاح والتقنيات اللازمة لاحتوائه".

ولفتت المجلة إلى أنها تحدثت مع عدد كبير من الأطباء والعلماء الأمريكيين بشأن التقرير، وأنهم جميعا استبعدوا بشكل قاطع أن يكون الفيروس قد أطلق بشكل متعمد.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا ظهر في ووهان وسط الصين في خريف عام 2019، وأن المسؤولين الصينيين أصروا في بادئ الأمر على أنه ينتقل عن طريق الحيوان.

وأضافت أن الاختبارات دلت لاحقا على أن عددا كبيرا من المصابين في ووهان لم يقتربوا من أي حيوان، ما يعني أن الفيروس انتقل إليهم عن طريق الإنسان.

ونقلت عن مسؤول في منظمة الصحة العالمية قوله: "في هذه المرحلة ليس بالإمكان تحديد مصدر كوفيد-19 بدقة، لكن جميع الدلائل حتى الآن تشير إلى أن الفيروس نشأ طبيعيا في الحيوان ولم يتم إنتاجه في الإنسان.