زعيم "هناك مستقبل" يعلن استعداده التعاون مع نتنياهو إذا تخلى عن غانتس

أثار "يائير لابيد"، زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي دهشة وسائل الإعلام العبري، عندما أبدى استعداده التعاون مع زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، حال تنصل من اتفاق التناوب مع بيني غانتس.

ورأت وسائل الإعلام العبرية أن هذا التحول يؤشر على "روح الانتقام" التي تسود الحلبة السياسية الإسرائيلية.

وجاء موقف لابيد هذا بعد أن انشق عن تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس.

وقال لابيد، اليوم الاثنين، إنه على استعداد للتعاون مع حكومة برئاسة نتنياهو، لكن بشرط أن يتنصل الأخير من الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه مع غانتس.

وهذا التصريح هو الأول من نوعه الذي يطلقه لابيد بشأن استعداده للعمل مع نتنياهو منذ أن أقاله الأخير من حكومته الثالثة في كانون الأول/ ديسمبر 2014.

وتولى لابيد، وهو إعلامي إسرائيلي سابق، منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو الثالثة في آذار/ مارس 2013، وظل في هذا المنصب قرابة عام وتسعة أشهر، قبل أن يقرر نتنياهو إقالته من الحكومة بسبب خلافات مستمرة، ضمن قرار شمل إقالة تسيبي ليفني أيضا، والتي كانت تشغل وقتها منصب وزيرة العدل.

ووفق تقرير قناة ((N12 وموقع "ماكو"، الاثنين، ذكر لابيد أنه مستعد للانضمام لحكومة نتنياهو في أي لحظة، وفي أي مرحلة يطلبها زعيم "الليكود"، لكي يمنع استمرار اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة الـ 35، لافتا إلى أنه سيعمل بكل السبل من أجل منع تولي غانتس رئاسة الحكومة.

وشكل غانتس تحالف "أزرق أبيض" في كانون الثاني/ يناير 2019، استعدادا لخوض انتخابات الكنيست الحادي والعشرين، وضم هذا التحالف أحزاب "حوسن ليسرائيل" بزعامة غانتس، و"هناك مستقبل" بزعامة لابيد، و"تيليم" بزعامة وزير الدفاع الأسبق موشي يعلون، وخاض هذا التحالف ثلاث معارك انتخابية، وتم تكليف زعيمه عقب انتخابات آذار/ مارس الماضي بتشكيل الحكومة، بيد أنه سار في طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو.

وعارض لابيد ويعلون مسار غانتس، ومن ثم تسبب الأمر في تفكك "أزرق أبيض" أواخر الشهر الماضي، ليخوض حزب غانتس المفاوضات مع نتنياهو تحت مسمى كتلة "أزرق أبيض"، فيما يفترض أن يقود لابيد جناح المعارضة تحت مسمى كتلة "هناك مستقبل – تيلم".

وذكر مراقبون للقناة الإسرائيلية أن لابيد اختار مسار الانتقام من غانتس حتى ولو كان على حساب الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو، ويعني تصريح لابيد عمليا أنه على استعداد لمنع حل الحكومة والكنيست حال انسحب نواب "أزرق أبيض" من الائتلاف لو تراجع نتنياهو عن تعهداته بشأن ترك المنصب لغانتس بعد عام ونصف، حيث بمقدور حزب "هناك مستقبل" تغطية فارق عدد النواب ومن ثم ضمان استقرار ائتلاف نتنياهو.