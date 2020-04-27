ترامب يهاجم ولايات "ديمقراطية": سيئة الإدارة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، المدن والولايات الأمريكية، التي تسعى للحصول على مساعدات اتحادية لتعويض الخسائر الفادحة، التي مُنيت بها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتهم ترامب تلك الولايات بأنها "سيئة الإدارة".

ويسعى حكام الولايات الأمريكية للحصول على تمويل اتحادي بقيمة 500 مليار دولار أمريكي من الكونغرس، حيث يسعى أعضاء لإقرار قانون إغاثة آخر، قائلين إن الأموال مطلوبة لتغطية تكاليف مواجهة تفشي كورونا، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة بسبب احتماء السكان بمنازلهم.

وقال الرئيس الجمهوري على "تويتر": "لماذا يجب على الناس ودافعي الضرائب في أمريكا إنقاذ الولايات ذات الإدارات الضعيفة (مثل إيلينوي، على سبيل المثال) والمدن، التي يديرها الديمقراطيون في جميع الحالات، في حين أن معظم الولايات الأخرى لا تبحث عن مساعدة الإنقاذ؟ أنا منفتح على مناقشة أي شيء، لكني أتساءل فقط؟".