الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من قمع الشرطة أثناء تطبيق إجراءات العزل العام‎

عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه، اليوم الإثنين، بشأن أكثر من 12 دولة أعلنت حالات الطوارئ بسبب جائحة كوفيد-19، حيث اعتقلت الشرطة أو احتجزت مئات الآلاف من الناس وقتلت آخرين.

وقالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان استنكرت فيه وقائع إطلاق النار والاعتقال دون أن تكون محددة: "يجب ألا تكون سلطات الطوارئ سلاحا يمكن أن تمارسه الحكومات لقمع المعارضة والسيطرة على السكان، بل وإدامة فترة البقاء في السلطة".

وذكرت مسؤولة كبيرة من مكتبها أن حوالي 80 دولة أعلنت حالات الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 15 دولة حيث اعتبرت المزاعم أكثر إثارة للقلق.

وهذه الدول هي: نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا والفلبين وسريلانكا والسلفادور وجمهورية الدومنيكان وبيرو وهندوراس والأردن والمغرب وكمبوديا وأوزبكستان وإيران والمجر.

واعتقلت بعض تلك البلدان واحتجزت عشرات الألوف من الأشخاص لانتهاكهم إجراءات العزل العام المرتبطة بالوباء. وتصدرت الفلبين القائمة مع القبض على 120 ألف شخص بسبب انتهاكات حظر التجول في الثلاثين يوما الماضية.