البنتاغون يقلل من أهمية إطلاق إيران قمرا اصطناعيا عسكريا‎

المصدر: أ ف ب

قال رئيس قيادة الفضاء الأمريكية إن وزارة الدفاع تعتقد أن قيام إيران بأول عملية إطلاق ناجحة لقمر اصطناعي عسكري في الفضاء، لا يمثل أي تهديد استخباراتي.

ويصنف الجيش الأمريكي القمر "نور 1" الذي وضع في المدار في 22 نيسان أبريل من نوع "3 يو كيوبسات" صغير، وهو عبارة عن ثلاث وحدات صغيرة متلاصقة لا يزيد حجم كل منها على ليتر ويقل وزن كل منها عن 1,3 كيلوغرام، بحسب تغريدة للجنرال جاي ريموند في ساعة متأخرة الأحد.

وكتب مغرداً: "إيران تقول إن لديها قدرات تصوير -- بالحقيقة إنها كاميرا ويب تتهاوى في الفضاء، من غير المرجح أنها تقدم معلومات استخباراتية".

وأضاف: "الفضاء صعب" مرفقا العبارة بوسم.

وفيما قلل ريموند من أهمية أي تهديد ناجم عن القمر الاصطناعي، حذرت الولايات المتحدة من أن قدرة طهران على وضعه في الفضاء تعد تقدما ملحوظا في قدرتها الصاروخية البعيدة المدى، ما يمثل تهديدا أكبر بالنسبة للقوات الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط.

والأسبوع الماضي، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن الصادر عام 2015، والذي يمنع طهران من أي أنشطة صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

والسبت، دعا بومبيو الأمم المتحدة إلى تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران إلى ما بعد مهلة انتهائه في تشرين الأول أكتوبر.

وقال: "على جميع الأمم المحبة للسلام إدانة تطوير إيران لتكنولوجيات قادرة على حمل صواريخ بالستية، والتكاتف من أجل احتواء خطر البرنامج الصاروخي الإيراني".