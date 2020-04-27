بعد تهديد ترامب .. الجيش الإيراني يحذر من التواجد الأمريكي في المنطقة

حذرت القوات المسلحة الإيرانية، يوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها العسكري في مياه الخليج، وذلك في ظل التوتر القائم بين البلدين أخيرًا بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف الزوارق الإيرانية.

وجاء في البيان الإيراني أن "السلوكيات الخطرة والمثيرة لأمن حركة الملاحة في مياه الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز بدأت منذ تواجدت القوات الأمريكية وبعض حلفائها في هذه المنطقة الحساسة، إذ يُعد نشر أمريكا للقواعد العسكرية أمرا غير قانوني بل وأثار انعدام الأمن".

واعتبر بيان الجيش الإيراني أن "المنطقة تشهد، لا سيما منذ عام 2019، ما يُمكن اعتباره ذروة التحركات الأمريكية المثيرة للاضطراب الأمني، وذلك بعدما دعُي لتشكيل ائتلاف بزعم تأمين حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان والذي لم يجلب للمنطقة سوى انعدام الأمن".

وتابع البيان: "مثلما أُعلن مرات عديدة بأن إيران لن تبدأ بأي نوع من التوتر أو الاشتباك في المنطقة، ولكن ستعمل القوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن كامل أراضيها ضد أي مغامرات أو تحركات مثيرة، وسوف تتحمل هذه العواقب القوى المعادية من بينها أمريكا".

واختتم بيان الجيش الإيراني بالقول: "وتحذر القوات المسلحة الإيرانية الولايات المتحدة وحلفاءها بشدة بضرورة إنهاء تحركاتها المثيرة والخطيرة، ومنع تصاعد التوتر واضطراب الأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وتدعو هذه الأطراف إلى احترام القواعد والقوانين الدولية في عبورها لمياه إيران، والامتناع عن أي مغامرات أو تحركات مغايرة لقوانين الملاحة، والكف عن اختلاق روايات كاذبة".

وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن تحرش زوارق للحرس الثوري بقطع بحرية أمريكية متمركزة في مياه الخليج، وردًا على هذا أطلق الرئيس دونالد ترامب تحذيرات شديدة اللهجة لنظام طهران، وصل إلى حد التهديد باستهداف أي زوارق أو قطع بحرية إيرانية تتحرش بالقوات الأمريكية أو تمارس تحركات غير مدروسة في مياه الخليج.