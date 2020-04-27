انسحاب بعض الدول من المناورات التركية "درع المتوسط "

تقلّص عدد الدول التي قد تشارك في تركيا ضمن التمرين العسكري السنوي "درع البحر المتوسط"، الذي تجريه قواتها البحرية شرق المتوسط، في مثل هذا الوقت وعلى مدى السنوات الست الماضية، إلى 7 دول بينها بعض الدول العربية.

ونقلت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم، أن مناورة "درع البحر المتوسط" والتي تجرى سنويا منذ العام 2006 بمشاركة الباكستان والأردن، تريد أنقرة أن تنضم لها هذه السنة الجزائر وجورجيا وألبانيا وأذربيجان وليبيا ولبنان وتونس.

وبحسب التقرير، فإن وزير الدفاع التركي أجرى محادثات هاتفية بالدعوة للمشاركة، كان آخرها يوم أمس مع نظيره التونسي عماد حزقوي.

وكان عدد الدول المشاركة الذي يتقلص هذه السنة إلى 7 أجنبية، وصل في 2019 إلى 40 دولة، بينها قطر وبلغاريا ورومانيا.

ويكتسب التمرين التركي "درع البحر المتوسط" حساسيته المضاعفة من زاوية ما يتضمنه من تحدّ تركي لدولة قبرص في موضوع التنقيب عن النفط والغاز في مياه شرق المتوسط، ومن التصرفات المنفردة خارج القانون الدولي التي اتخذتها تركيا مؤخرا مع " حكومة الوفاق الليبية" التي ارتضت الدخول مع تركيا في اتفاقيات حماية عسكرية تشمل ترسيما للحدود البحرية وُصف بأنه يخترق المواثيق الدولية.

و أشار تقرير "يني شفق" إلى أن تركيا تتطلع لتوسيع تدريباتها البحرية من أجل تعزيز وجودها في البحر الأسود وبحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.