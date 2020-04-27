لماذا تعرض إيران "الغارقة" في "كورونا" مساعدة إندونيسيا لاحتواء الوباء؟

تحاول إيران استمالة إندونيسيا، في مواجهة العقوبات الأمريكية، وعرضت عليها تقديم "خبراتها" في مكافحة كورونا.

واعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا "تتعارض مع حقوق الإنسان"، داعيا إندونيسيا لمعارضة العقوبات على طهران في خضم مكافحة كورونا.

وأفاد موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية، بأن روحاني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإندونيسي، جوكو ويدودو لمناقشة العلاقات بين البلدين وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الآخذ في التفشي في مختلف بلدان العالم.

وبحسب موقع الرئاسة الإيراني، أعلن روحاني عن استعداده تقديم بلاده "لنقل الخبرات وسد الاحتیاجات الإندونیسیة فی مسار محاربة فیروس کورونا المستجد".

ويأتي هذا العرض رغم تفاقم الوضع الصحي في إيران في ظل تفشي الوباء وتسجيل أعداد متزايدة من المصابين والمتوفين بالفيروس.

واعتبر روحاني في اتصاله مع الرئيس الإندونيسي أن العقوبات الأمريکیة المفروضة على إيران تخالف حقوق الإنسان، مضيفا "أن العقوبات غیر القانونیة فی الظروف التی تحارب فيها دول العالم فیروس کورونا، قد تکون خطیرة".

وتأتي دعوة روحاني لإندونيسيا، في ظل مساع من طهران لحشد أصوات دولية لإلغاء العقوبات عليها، كان آخرها دعوة مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الحزب الشيوعي الصيني الحاكم للتدخل لإلغاء العقوبات الأمريكية على طهران في ظل تفشي وباء كورونا.

وكانت تقارير إخبارية كشفت في وقت سابق عن رسالة بعثها أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي لوزير الإدارة الدولية للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، يدعو بكين للعمل على تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران؛ رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين (الصين وأمريكا) منذ تفشي الفيروس.

ويرى مراقبون أن "نظام خامنئي يسعى جاهدا في المرحلة الراهنة لحشد أصوات دولية سواء في الخارج أو بالمنطقة عبر حزب الله اللبناني التابع سياسيا وعسكريا لطهران لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران استغلالا لأزمة تفشي فيروس كورونا".

ورغم تصريحات كبار قادة النظام الإيراني بعرقلة العقوبات الأمريكية جهود طهران في مكافحة وباء كورونا، إلا أن تقارير وزارة الصحة الإيرانية وهيئات طبية محلية تؤكد تلقي إيران أجهزة ومعدات وأدوات طبية من الخارج لمكافحة كورونا.