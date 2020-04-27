الصين: لا نملك معلومات عن حالة زعيم كوريا الشمالية‎

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنه ليست لديها معلومات تقدمها بخصوص زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات عن مكانه وعن حالته الصحية.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية غنغ شوانغ بهذا التصريح خلال إفادة صحافية يومية بعدما سئل عن تقارير تتحدث عن إرسال وفد صيني يضم خبراء في الطب إلى كوريا الشمالية، وعما إذا كان الوفد قد أُرسل لمساعدة كيم جونج أون أو لتقديم العون لبلاده في التعامل مع فيروس كورونا.

وكان ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع قالوا لرويترز إن فريقا صينيا أُرسل إلى كوريا الشمالية يوم الخميس لتقديم المشورة بشأن كيم، لكن لم يتضح ما الذي يعنيه ذلك في ما يتعلق بصحته.