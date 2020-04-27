بعد وصفة المطهرات لعلاج "كورونا" .. ترامب يخلط "نوبل" بـ"بوليتزر"

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هفوة محرجة أخرى بعد ثلاثة أيام من قوله إن حقن الجسم بالمطهرات يمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، إن "ترامب أخطأ أمس (الأحد) في تهجئة كلمة جائزة نوبل ثم تسبب بمزيد من الإحراج لنفسه بتسمية جائزة الصحافة (نوبل) وليس (بوليتزر)".

وأشارت إلى أن "ترامب هاجم في تغريدة جديدة على تويتر الصحافيين الأمريكيين الذين كتبوا تقارير بشأن تورط روسيا في حملته الانتخابية وأدت إلى سجن بعض مؤيديه"، وهو ما دفع الرئيس للرد عليهم قبل أن يقع في موقف محرج.

وأوضحت أن "ترامب قال في تغريدته إنه يجب سحب جائزة (نوبل) بعد أن كتبها 4 مرات بالإنجليزية (Noble وليس Nobel) من هؤلاء الصحافيين"، مضيفة أن "الرئيس خلط بين جائزة نوبل وجائزة بوليتزر التي تمنح للصحافيين".

وقال ترامب "بإمكاني إعطاء لجنة نوبل لائحة كاملة بأسماء هؤلاء الصحافيين لأنهم أخطأوا وعلى اللجنة سحب الجائزة منهم".