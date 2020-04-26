في "واقعة المصلين".. جنوب أفريقيا تعتذر عن إساءة شرطي للإسلام

قدم وزير الشرطة في جنوب أفريقيا، بهيكي سيلي، الأحد، اعتذارًا، بسبب عبارات مسيئة وجهها شرطي مكلّف بفرض تدابير الوقاية من فيروس كورونا لمسلمين يؤدون الصلاة، في واقعة موثّقة بالفيد،يو، دانتها أيضًا، جمعية العلماء المسلمين في البلاد.

ويظهر فيديو، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت السلطات صحته، عناصر الشرطة، وهم يدخلون قاعة، يؤدي فيها نحو 20 مسلمًا الصلاة، ويأمرونهم بالانبطاح أرضًا، لتوقيفهم.

وفي الفيديو، يمكن سماع أحد العناصر وهو يقول: "هل أنتم أكبر من الرئيس؟ هل النبي محمّد أكبر من الرئيس؟".

وتفرض جنوب أفريقيا، تدابير عزل صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ولا يسمح للسكان بالخروج، إلا لشراء المأكولات، أو لاستشارة طبيب، وتحظر كل التجمعات.

وقال الوزير، في بيان، إنه "قدّم اعتذارًا للجالية المسلمة، بسبب عبارات مسيئة، وُجّهت خلال عملية التوقيف". مضيفًا، أنه "فُتح تحقيقٌ عاجلٌ، من أجل تحديد هوية المسؤول، عن هذا التدنيس للمقدسات".

وجاء في بيان آخر، أصدرته الشرطة، أن العبارات "مؤسفة، ومن غير المقبول أن يتفوّه أحدهم بكلام كهذا"، لكن البيان أكد ضرورة، تقيد اتباع كل الديانات، بتدابير العزل المفروضة.

وأصدرت جمعية العلماء المسلمين، في جنوب أفريقيا، بيانًا، اعتبرته، أن الأمر لم يقتصر على العبارات "المسيئة للنبي محمد"؛ إذْ إنّ دخول عناصر الشرطة قاعة الصلاة بـ"أحذيتهم الثقيلة"، كما يظهر الفيديو، كان "مؤلمًا للمسلمين الذين يعتبرون أمكنة الصلاة مقدسة". لكنّ بيان العلماء المسلمين، ذكّر أبناء الجالية بضرورة التقيّد بتدابير العزل.

وسجلت هذه الوقائع في منطقة مبومالانغا، في شمال البلاد، وقد أوقفت الشرطة خلالها، 24 شخصًا، بعدما أوقفت الجمعة، 17 شخصًا، في أحد المدافن، لانتهاكهم تدابير العزل.

وتُعدّ جنوب أفريقيا؛ الدولة الأكثر تضررًا من كوفيد-19 في منطقة أفريقيا، جنوب الصحراء، وقد سجّلت 4361 إصابة مؤكدة بالفيروس و86 حالة وفاة.