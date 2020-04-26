نتنياهو "واثق" من موافقة أمريكا على ضم أجزاء من الضفة الغربية خلال شهرين‎

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدمًا في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وفي رسالة مصورة، اليوم الأحد، موجهة إلى جماعة مسيحية مؤيدة لإسرائيل في أوروبا، وصف نتنياهو الخطة الأمريكية للسلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بأنها "وعد بالاعتراف بسلطة إسرائيل على أراضي مستوطنات الضفة الغربية".

وقال نتنياهو للجنة الأوروبية من أجل إسرائيل:"في غضون شهرين من الآن، أنا على ثقة من أن هذا الوعد سينفّذ".

ولم يُصدر الفلسطينيون حتى الآن أي تعليق على تصريحات نتنياهو.

وسبق أن عبّر الفلسطينيون عن سخطهم تجاه خطط إسرائيل لإحكام قبضتها أكثر على أرضٍ استولت عليها في حرب العام 1967، وهي أراضٍ يسعون إلى إقامة دولة عليها.

وكان نتنياهو، لدى إعلانه الاتفاق مع منافسه بيني غانتس، الأسبوع الماضي، لتشكيل حكومة وحدة، قد حدد الأول من شهر يوليو/تموز المقبل، لبدء مناقشات في الحكومة بشأن بسط سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وضم منطقة غور الأردن تمامًا.

وطبقًا لاتفاق نتنياهو وغانتس، فإن مثل هذه الخطوة تتطلب الاتفاق مع واشنطن.