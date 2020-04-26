ألمانيا: الصين حاولت تشجيعنا على الإدلاء بتصريحات إيجابية عن تعاملها مع كورونا

قالت وزارة الداخلية الألمانية في رسالة هذا الشهر إن دبلوماسيين صينيين تواصلوا مع مسؤولين بالحكومة الألمانية في محاولة لتشجيعهم على الإدلاء بتصريحات إيجابية عن كيفية تعامل بكين مع جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الرسالة أن "الحكومة الألمانية على علم باتصالات فردية قام بها دبلوماسيون صينيون بهدف الحث على الإدلاء بتصريحات إيجابية علنية عن تعامل جمهورية الصين الشعبية مع فيروس كورونا".

وبينت أن "الحكومة الاتحادية لم تستجب لهذه الطلبات".

تحمل الرسالة تاريخ 22 نيسان/أبريل، وقد أُرسلت إلى مارجريت باوزه النائبة في البرلمان عن حزب الخضر الألماني ردا على سؤالها عما إذا كان دبلوماسيون صينيون اتصلوا بمسؤولين ألمان بهدف تشجيعهم على الإدلاء بالتصريحات الإيجابية.

وكانت صحيفة "فيلت ام زونتاج" أول من نشر نبأ الاتصالات.

ونقلت الصحيفة عن السفارة الصينية في برلين رفضها التقرير الذي وصفته بأنه كاذب وغير مسؤول.

ولم يتسن الوصول للسفارة للحصول على تعليق اليوم الأحد، كما لم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وأشارت وزارة الداخلية في الرسالة إلى أن الحكومة تقر بجهود الصين لاحتواء الوباء خاصة منذ 23 يناير كانون الثاني، حتى دون أن تطلب منها بكين ذلك.

وأوضحت أن برلين أبلغت الحكومة الصينية بأنها تعتقد أن الشفافية ضرورية لمكافحة الوباء، لكنها لم تفصح عما إذا كانت تظن أن بكين التزمت الشفافية أم لا.