وسط توتر مع واشنطن.. الحرس الثوري الإيراني يضم الطائرة المسيرة "فطرس" إلى عملياته العسكرية (صور)

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن دخول الطائرة المسيرة "فطرس" في عملياته العسكرية، وتطوير طائرة مسيرة هجومية أخرى، وسط حديث عن احتمالية مواجهة عسكرية بين إيران والقوات الأمريكية بالمنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن قائد وحدة الطائرات المسيرة بالقوات البرية للحرس الثوري، العقيد أكبر كريم لو، قوله: "سوف نستخدم مسيرة فطرس في القريب العاجل ضمن قواتنا في عملياتنا العسكرية".

وأضاف كريم لو أن "الحرس الثوري يعمل هذه الأيام على تجريب قطع وعوامل مسيرة فطرس المختلفة، وفور الانتهاء من هذه الأمور، سيتم استخدام هذه المسيرة في مناطق عملياتنا"، وهي أكبر الطائرات المسيرة الإيرانية التي تُستخدم في الرصد والعمليات الهجومية.

وأشار إلى تطوير الحرس للمسيرة الهجومية من طراز "مهاجر6" المصنعة محليا، وهي المسيرة التي تحدثت تقارير غربية عن احتمالية مشاركتها في ضرب منشآت نفطية سعودية في سبتمبر/ ايلول 2019.

ويأتي إعلان الحرس الثوري عن إدراجه طائرات مسيرة ضمن عملياته العسكرية، في ظل تحذيرات من احتمالية دخول إيران والولايات المتحدة مواجهة محتملة في المنطقة، لاسيما بعد التهديد الأخير للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضرب أي زوارق إيرانية في الخليج ردا على تحرش عدد من زوارق الحرس بقطع بحرية أمريكية مؤخرا.