بعد جدل المعقمات.. ترامب يرفض "إضاعة الوقت" بمؤتمرات "كورونا"

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت على تويتر، أن مؤتمراته الصحافية اليومية حول فيروس كورونا المستجد لا تستحق أن يسخّر لها وقتا، بعد يومين على الجدل الذي أثاره في العالم لدى اقتراحه حقن الجسم بمواد معقمة لمكافحة كوفيد-19.

ودوّن ترامب "ما النفع من عقد مؤتمرات صحفية في البيت الأبيض حين يكون كل ما تقوم به وسائل الإعلام الموجهة هو طرح أسئلة عدائية وترفض لاحقا نقل الوقائع بدقة".

وتابع "يسجلون متابعة قياسية من الجمهور ولا يحصل الشعب الأمريكي سوى على أخبار كاذبة. الأمر لا يستحق العناء ولا إضاعة الوقت!".