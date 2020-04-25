صحفية صينية بارزة تؤكد وفاة زعيم كوريا الشمالية ‎

أفادت صحفية صينية بارزة أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، فارق الحياة، مشيرة إلى المعلومات التي ليديها مدعومة من مصدر "قوي للغاية"، وذلك وسط تقارير متضاربة بشأن صحته كيم.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 أبريل نيسان الجاري.

وأخبرت نائبة مدير قناة "هونغ كونغ ساتلايت تي في"، المقربة من النظام في بيكين، متابعيها الـ 15 مليون على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" أن معلومة وفاة كيم جونغ أون التي كشفت عنها، مدعومة من "مصدر قوي للغاية".

ووفقا لصحيفة "انترنشونال بيزنس تايمز" تم تداول منشور الصحفية الصينية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت صورة يزعم أنها تظهر كيم جونغ أون ميتًا داخل نعش زجاجي.

وفي حين أن الصحيفة لم تتمكن من التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل، إلا أنها اشارت إلى أن التوقيت مثير للاهتمام، حيث يأتي الخبر تزامنا مع إرسال الصين فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن 3 أشخاص مطلعين على الوضع، أن الصين أرسلت فريقًا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن حالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.